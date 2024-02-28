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ВСУ обнародовали видео синхронного подрыва на минах двух российских БТР

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  • 28.02.2024, 16:30
  • 2,756
ВСУ обнародовали видео синхронного подрыва на минах двух российских БТР

Уникальные кадры.

Украинские защитники обнародовали уникальные кадры одновременного подрыва на минах двух российских БТР.

Соответствующим видео от 47-й ОМБр, снятыми в районе села Степовое к северу от Авдеевки, поделился у себя в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На них видно, как бронетранспортеры оккупантов, будто синхронизировавшись между собой, одновременно наезжают на украинские мины, в результате чего разлетаются буквально на куски.

«Выжившая пехоту потом добили», — добавил украинский военный.

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