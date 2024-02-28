ВСУ обнародовали видео синхронного подрыва на минах двух российских БТР 2 28.02.2024, 16:30

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Уникальные кадры.

Украинские защитники обнародовали уникальные кадры одновременного подрыва на минах двух российских БТР.

Соответствующим видео от 47-й ОМБр, снятыми в районе села Степовое к северу от Авдеевки, поделился у себя в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На них видно, как бронетранспортеры оккупантов, будто синхронизировавшись между собой, одновременно наезжают на украинские мины, в результате чего разлетаются буквально на куски.

«Выжившая пехоту потом добили», — добавил украинский военный.

Рота ударних БПЛА 47-ї ОМБр показує унікальні кадри одночасного підриву двох ворожих БТР на мінах. Піхоту яка вижила потім добили.



Telegram - https://t.co/KAN417akXx pic.twitter.com/9ISBMI2gIq — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 28, 2024