Белорусская таможня объявила об изменениях в работе на границе с Литвой 4 28.02.2024, 16:19

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Из-за закрытия двух пунктов пропуска.

Государственный таможенный комитет Беларуси в среду, 28 февраля, сообщил о серьёзных изменениях в работе таможенных служб с 1 марта. Они будут связаны с закрытием двух пунктов пропуска на границе с Литвой — КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка»).

Согласно официальной информации ГТК, Литва приняла решение в одностороннем порядке прекратить передвижение пешеходов и всех видов транспортных средств через указанные пункты пропуска. Границу планируют перекрыть ровно в 00:00 часов 1 марта 2024 года.

В результате на белорусско-литовской границе останутся лишь два действующих пункта пропуска:

• «Мядининкай» («Каменный Лог»),

• «Шальчининкай» («Бенякони»).

При этом пересечь границу через эти КПП можно будет исключительно на транспортных средствах: движение пешеходов и велосипедистов литовская сторона также решила прекратить.

В связи с этим Государственный таможенный комитет Беларуси пообещал принять следующие оперативные меры:

• увеличить количество сотрудников таможни в оставшихся открытыми пунктах пропуска,

• перенаправить технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропуска.

По мнению белорусской таможни, это позволит сократить время проведения таможенных операций в двух оставшихся пунктах пропуска.

Напомним, решение о закрытии еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью правительство Литвы приняло 21 февраля.