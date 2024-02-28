Белорусам в Литве массово звонят и угрожают депортацией 4 28.02.2024, 18:05

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Это провокация.

В Литве белорусам массово звонят якобы из Департамента миграции и угрожают депортацией. Об этом пишут участники тг-чата «Беларусы Вільні»:

«Сегодня в Литве, похоже, спецоперация — людям звонят, представляются, что из миграции, и сообщают, что принято решение об их депортации. На русском языке, называя по имени, отчеству».

В том же чате советуют не паниковать, называя это провокацией: «И да, я ездила в миграцию. Информацию опровергли. Из мигриса вам так не позвонят».

Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас в комментарии сайту «Зеркало» подтвердил, что это провокация и ведомство не имеет никакого отношения к этим звонкам: «Мы можем официально заявить: ни один из этих звонков не является звонком из Департамента миграции. Официальная коммуникация Департамента миграции, особенно в таких случаях [по поводу депортации], ведется только в письменном виде. Так что люди не должны паниковать и распространять панику, а все оценивать критически».