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Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности Армении

  • 28.02.2024, 18:21
  • 2,368
Пашинян: ОДКБ угрожает безопасности Армении
Никол Пашинян

Ереван может и де-юре заморозить отношения с военным блоком.

Армения де-факто заморозила отношения с ОДКБ, заморозит и де-юре, если проблемы по вопросу ее деятельности не будут решены, заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, такая позиция является угрозой для национальной безопасности Армении.

«ОДКБ вопреки своим обязательствам по обеспечению соответствующей позиции по вопросу безопасности Армении делает обратное. Сейчас мы де-факто заморозили (членство в ОДКБ), и если этот процесс продолжится, заморозим и де-юре. А что нам делать?», - задался вопросом премьер Армении.

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