Лукашенко одобрил проект очередного соглашения с Россией 1 28.02.2024, 22:07

На этот раз о признании электронной подписи в трансграничном взаимодействии.

Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России о порядке признания электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии, пишет его пресс-служба.

Сообщается, что на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство связи и информатизации.

В Минсвязи заявили, что подписание планируется в марте текущего года. А последующая реализация данного соглашения «позволит обеспечить юридически значимый электронный документооборот между субъектами хозяйствования в рамках «союзного государства».