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Почти 60% россиян не смогли объяснить, каких целей Путин достиг в Украине

  • 28.02.2024, 22:14
Почти 60% россиян не смогли объяснить, каких целей Путин достиг в Украине

Опрос.

В то время как российские граждане в массе заявляют о поддержке войны и называют «успешной» операцию против Украины, подавляющее большинство не могут назвать ни одной цели, которой за два года смог достичь президент РФ Владимир Путин.

Таковы результаты опроса, который в феврале провели социологи RussianField. Своим респондентам среди прочих они завали вопрос: «Какие цели военной операции достигнуты на текущий момент?».

58,9% участников исследования не смогли назвать ни одной такой цели. Большинство — 35,8% — «затруднились ответить», а еще 23,1% сказали, что «никакие» цели не достигнуты.

Объявляя о начале вторжения в феврале 2022 года, Путин утверждал, что намерен добиться «денацификации» и «демилитаризации» Украины, которая, по словам российского президента, устроила «геноцид» в Донбассе. Спустя два года цель по «денацификации» назвали в числе выполненных лишь 0,9% россиян, а по «демилитаризации» — только 1,5%, следует из данных RussianField.

О том, что Путину удалось продемонстрировать «силу России миру» заявили 2,3% опрошенных, «защитить» жителей Донбасса — только 2,2%, сплотить народ и сохранить его «целостность» — менее 1%.

Война, как следует из опроса, рассматривается россиянами как захватническая. В сумме 17% респондентов назвали аннексию территорий в числе достигнутых целей. При этом 10,3% заявили об «освобождении» Донбасса, а 6,7% — о его «присоединении (эти ответы стали самыми популярными).

«Ассоциация достигнутых целей с территориальными приобретениями более характерна для женщин, пожилых респондентов. О демонстрации силы чаще говорят опрошенные средних возрастов. Эти же ответы, а также упоминание социально-экономических достижений характерны для тех, у кого в окружении есть участники «военной операции», — пишет RussianField.

Социологи также отмечают, что об отсутствии достижений более склонны говорить мужчины, респонденты с высшим образованием, те, в чьем окружении есть эмигранты и нет участников «военной операции».

Согласно тому же опросу, 68% россиян считают, что страна «движется в правильном направлении», 56% оценивают действия армии как «успешные». При этом 71% считает, что война «затянулась», и доля таких ответов стремительно растет: в июле-2022 их было 59%.

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