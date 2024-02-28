Глава NVIDIA: Программисты скоро будут не нужны 16 28.02.2024, 22:41

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Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг заявил, что лучше сосредоточить свои усилия на получении других знаний.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на саммите в Дубае заявил, что современным молодым людям не нужно стремиться изучать языки программирования. Он подчеркнул, что лучше сосредоточить свои усилия на получении других знаний. Искусственный интеллект, по мнению Хуанга, сможет заменить всех программистов, поскольку будет писать код на основе задач, сформулированных обычным человеческим языком.

«Часто говорят, что молодежи жизненно важно изучать программирование. На самом деле все почти ровно наоборот. Наша задача — создать такую компьютерную технологию, при которой никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире — программист. Это чудо искусственного интеллекта», - заявил он.

Дженсен Хуанг, известный своими громкими высказываниями, посоветовал осваивать более полезные области знаний. К таким он отнес производственные сферы, сельское хозяйство, биологию, образование.

Руководитель технологического гиганта считает, что более глубокие навыки в этих областях позволят максимально качественно сформулировать запросы для искусственного интеллекта. А уже он займется разработкой соответствующего программного продукта.

А как считаете вы? Согласны с Дженсеном Хуангом?