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Байден прошел медицинское обследование

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  • 28.02.2024, 23:19
Байден прошел медицинское обследование
Джо БАйден

По словам президента США, со здоровьем у него «все здорово».

81-летний президент США Джо Байден после прохождения ежегодного медицинского обследования сообщил, что в результатах его осмотра нет ничего нового, передает NBC News.

«Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово», — сказал президент. В прошлом году врач выдал Байдену справку, в которой говорилось, что тот «здоров», «энергичен» и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».

Обследование в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида длилось около двух с половиной часов. Белый дом обязан опубликовать результаты осмотра в тот же день.

Байден — старейший президент США, он намерен участвовать в выборах в 2024 году. В случае победы на момент вступления в должность ему будет 82 года, а на момент окончания второго срока — 86 лет. Оппонент Байдена, 77-летний республиканец Дональд Трамп, ранее усомнился, что демократ «дотянет» до президентских выборов.

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