Украинские военные сбили еще один российский Су-34 3 29.02.2024, 9:10

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Самолет уничтожен на восточном направлении фронта.

Украинские военные ликвидировали еще один вражеский истребитель Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

«Сегодня 29 февраля - дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета», - прокомментировал Олещук.

По его словам, украинские защитники уничтожили Су-34 на Восточном направлении.

«Спасибо за работу! Победа на земле - куется в небе!», - подчеркнул Олещук.

Напомним, что до этого ВСУ сбили 10 российских военных самолетов за 10 дней.