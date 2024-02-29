Украинские военные сбили еще один российский Су-34

Украинские военные сбили еще один российский Су-343
- 29.02.2024, 9:10
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Самолет уничтожен на восточном направлении фронта.
Украинские военные ликвидировали еще один вражеский истребитель Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.
«Сегодня 29 февраля - дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета», - прокомментировал Олещук.
По его словам, украинские защитники уничтожили Су-34 на Восточном направлении.
«Спасибо за работу! Победа на земле - куется в небе!», - подчеркнул Олещук.
Напомним, что до этого ВСУ сбили 10 российских военных самолетов за 10 дней.