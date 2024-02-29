Лукашенко готовится к нападению на Балтию 1 Александр Кочетков

29.02.2024, 9:28

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

Полнолуние дурака.

Вновь, как и летом 2022 года, обострились разговоры о возможном присоединении армии Лукашенко к силам вторжения России. Якобы, если это произойдет этой весной, то принципиально поменяет расклады на поле боя в пользу агрессора.

Опасения имеют основания. Вооруженные силы Беларуси полностью интегрированы в РФ. Постоянно проходят учения и маневры, которые ведут бывшие вагнеровцы. Военным Беларуси втюхивают, что они сейчас — третья по силе армия Европы после России и Украины (интересно, с какой стати?), особенно, после того, как Беларусь вроде бы стала ядерной державой. Полнолуние дурака, но повторяют все — от Лукашенко и его пропагандистов до бабушек под подъездами.

Путин очень хотел бы замазать белорусов в украинский крови - ему позарез нужно расширение географии войны — со стратегической точки зрения успешное наступление 50-тысячной группировки из Беларуси с намерением разрезать Украину пополам и разрушить логистику поставок западного оружия и боеприпасов — это было бы почти фатальным.

Но это в теории. На практике белорусские военные в Украину не хотят. Дело в том, что только часть их повелась на российскую пропаганду, уволилась из рядов армии Беларуси и пошла на контракт в армию РФ. Большинство таких безголовых уже реально остались головы и других частей тела и закопаны в украинские черноземы. А те, что до сих пор живы, рассказывают, что война в Украине страшная, кровавая и вовсе не такая ласковая прогулка за трофеями, как напевают российские рекрутеры.

Лукашенко втянул бы Беларусь в войну, но при условии, что сопротивление Украины уже сломано, фронт упал, и речь не о том, чтобы воевать, а чтобы успеть урвать что-то для себя от захвата Украины. Но не раньше.

С большей вероятностью можно предвидеть совместную военную провокацию России и Беларуси против стран Балтии. В Москве и Минске убеждены, что страны Балтии не имеют собственных ресурсов для защиты, а НАТО не рискнет напрямую вступать в войну. Вот здесь «третья армия мира», прячась за Россией и нападая на «беззащитных», и может себя проявить.

Александр Кочетков, «Фейсбук»