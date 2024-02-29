Кардиолог назвала три удивительных продукта, которые всем советует 1 29.02.2024, 12:32

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Они защитят сердце и поддержат уровень «хорошего» холестерина.

Здоровое питание может значительно снизить риск развития проблем с сердцем, пишет Business Insider.

Как рассказала старший диетолог британской благотворительной организации British Heart Foundation Виктория Тейлор, отчасти это связано с тем, что диета влияет на то, имеет ли человек избыточный вес, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет 2 типа, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Она поддерживает комплексный диетический подход для улучшения здоровья сердца, а это означает, что важно то, что вы едите большую часть времени. И вы можете быть удивлены некоторыми продуктами, которые могут помочь.

«Они дешевы, и, возможно, они уже есть в ваших шкафах, - отметила диетолог. - Я не думаю, что существуют какие-то суперпродукты. Не существует каких-то волшебных ингредиентов, которые вы могли бы добавить в свой рацион и которые исправят все его недостатки».

Исследования показывают, что Средиземноморская диета (с акцентом на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, нежирные белки и полезные жиры) является лучшей диетой для здоровья сердца, сказала она. Также полезно есть меньше красного и обработанного мяса, поскольку оно содержит много соли и насыщенных жиров.

Продукты для здоровья сердца - топ-3

Тейлор поделилась тремя удивительными продуктами, полезными для здоровья сердца:

Замороженный горошек. Он дешевый, являются хорошим источником растительного белка, а также содержит витамин С, который помогает защитить клетки и сохранить их здоровье. Горох также богат клетчаткой: в 100-граммовой порции содержится 5 г. FDA рекомендует съедать 28 г клетчатки в день.

Арахис. Доступен по цене для большинства. Несоленый арахис без оболочки является богатым источником ненасыщенных жиров, особенно мононенасыщенных жиров, содержит клетчатку, белок и множество витаминов и минералов, которые необходимы в сбалансированном питании.

Рапсовое масло. Хороший вариант для здоровья сердца, особенно для людей с ограниченным бюджетом. По словам диетолога, оно содержит в основном мононенасыщенные жиры, которые помогают защитить сердце, поддерживая уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и одновременно снижая уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови.