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Министр образования Беларуси пошел против Лукашенко

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  • 29.02.2024, 13:43
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Министр образования Беларуси пошел против Лукашенко

Не сошлись во мнении о новом учебнике.

Новое пособие по философии для студентов вузов уже находится «на стадии подготовки». Работа над учебником началась после того, как старый в середине февраля раскритиковал Александр Лукашенко, пишет zerkalo.io.

13 февраля на совещании с руководителями высших учебных заведений страны Александр Лукашенко рассказал, что полистал учебник по философии своего младшего сына Николая и пришел в ужас:

— Слушайте, какой кошмар! Это такого кошмара (я не хочу фамилии даже называть, некоторые известны) я не видел. И там ректор нашей академии, его назову в первых строчках. Что они написали?! Это ужас! Советские учебники давали четкие, структурированные ответы на все вопросы. А там такой хлам, ни один студент это не выучит, — возмутился Лукашенко и поручил привести учебники в порядок, написать «нормальным языком».

Министр образования Андрей Иванец в интервью госгазете с такой характеристикой пособия по философии не согласился. По мнению чиновника, учебник «качественно подготовлен, но больше ориентирован на студентов соответствующего профиля».

— Новое учебное пособие уже на стадии подготовки, — заверил глава Минобра.

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