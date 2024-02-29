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На послании Путина заснули представители всех ветвей власти РФ

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  • 29.02.2024, 14:32
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На послании Путина заснули представители всех ветвей власти РФ
Фото: Getty Images

Начался падеж телефонов на пол.

На послании главы Кремля Владимиру Путина заснули представители всех ветвей власти РФ — задолго до окончания спича, сообщает «Можем объяснить».

Уснул министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Уснул главный исполнительный директор «Роснефти», старинный друг Путина Игорь Сечин.

Уснул сын главы Совбеза, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным «преемником» Путина.

Уснул епископ Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

Уснул давний друг и партнер Путина Андрей Фурсенко, бывший министр образования, и ныне помощник президента РФ.

Вероятно, они тоже не ждут от Путина новостей и знают о манипулятивности большинства обещаний.

Сонливость, охватившую высокопоставленных зрителей 19-го послания Путина, отметил даже находящийся в зале популярный «Z-военкор» Александр Сладков.

«К концу часа в зале начался «падеж телефонов на пол», гулкие звуки никого не пугают. Кимарят некоторые. Зря — интересные вещи говорит», — написал он.

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