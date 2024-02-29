В Москве задержали главного редактора «Новой газеты» 29.02.2024, 15:01

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Сергей Соколов

Где он находится — неизвестно.

В Москве утром сотрудники центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщает «Новая газета».

В каком отделении находится Соколов — неизвестно. В отношении него составили административную статью о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП). Ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная ФГУП «ГРЧЦ». Дело касается одной из публикаций «Новой газеты».

Рассмотрение дела пройдет в Перовском суде, время рассмотрения пока неизвестно.

Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 79 из 84 сотрудников редакции, пятеро воздержались.

В сентябре 2023 года Соколова назначили исполняющим обязанности главреда «Новой». Это произошло после того, как Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что уйдет с поста главреда издания на время разбирательства в суде, где он оспорит свое включение в реестр «иностранных агентов».

До этого назначения Соколов был заместителем главного редактора и шеф-редактором издания.

Сергей Соколов — один из самых опытных редакторов в «Новой». В 2021 году он выступил в качестве соавтора документального фильма об убийстве журналистки Анны Политковской.