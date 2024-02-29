закрыть
29 февраля 2024, четверг, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»

  • 29.02.2024, 15:01
  • 2,820
В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»
Сергей Соколов

Где он находится — неизвестно.

В Москве утром сотрудники центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщает «Новая газета».

В каком отделении находится Соколов — неизвестно. В отношении него составили административную статью о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП). Ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная ФГУП «ГРЧЦ». Дело касается одной из публикаций «Новой газеты».

Рассмотрение дела пройдет в Перовском суде, время рассмотрения пока неизвестно.

Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 79 из 84 сотрудников редакции, пятеро воздержались.

В сентябре 2023 года Соколова назначили исполняющим обязанности главреда «Новой». Это произошло после того, как Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что уйдет с поста главреда издания на время разбирательства в суде, где он оспорит свое включение в реестр «иностранных агентов».

До этого назначения Соколов был заместителем главного редактора и шеф-редактором издания.

Сергей Соколов — один из самых опытных редакторов в «Новой». В 2021 году он выступил в качестве соавтора документального фильма об убийстве журналистки Анны Политковской.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин