В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»
- 29.02.2024, 15:01
- 2,820
Где он находится — неизвестно.
В Москве утром сотрудники центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщает «Новая газета».
В каком отделении находится Соколов — неизвестно. В отношении него составили административную статью о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП). Ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная ФГУП «ГРЧЦ». Дело касается одной из публикаций «Новой газеты».
Рассмотрение дела пройдет в Перовском суде, время рассмотрения пока неизвестно.
Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в ноябре 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 79 из 84 сотрудников редакции, пятеро воздержались.
В сентябре 2023 года Соколова назначили исполняющим обязанности главреда «Новой». Это произошло после того, как Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что уйдет с поста главреда издания на время разбирательства в суде, где он оспорит свое включение в реестр «иностранных агентов».
До этого назначения Соколов был заместителем главного редактора и шеф-редактором издания.
Сергей Соколов — один из самых опытных редакторов в «Новой». В 2021 году он выступил в качестве соавтора документального фильма об убийстве журналистки Анны Политковской.