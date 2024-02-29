«Половина выступления — бред, Путин превзошел сам себя» 10 29.02.2024, 17:51

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Петр Олещук

Политолог разобрал послание главы Кремля к Федеральному собранию.

Путин выступил с послание к Федеральному собранию. Его выступление длилось более двух часов. ТАСС сообщил, что оно было самым долгим в истории. Однако каких-то серьезных инициатив от него никто не услышал.

Кремлю уже нечего предложить россиянам? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Видимо, единственный смысл того, что обращение Путина растянули на два часа, — это рассредоточить основные месседжи на фоне очень длительных рассуждений на тему, например, экологии. Было много о том, как они уничтожают свалки, как будут развивать туризм вокруг озера Байкал, о строительстве дорог и так далее. Весь этот бред занял более половины обращения.

Меньшая часть — угрозы Западу, «Арматы», «Цирконы» и «мы всех уничтожим, если нужно будет». На фоне всего этого где-то затерялись тезисы о необходимости новой элиты и о том, что придется повышать налоги.

В отсутствии содержательного плана Путин превзошел сам себя. Его выступления всегда были довольно-таки малосодержательными, но это стало особенным. Снова услышали абсолютно оторванные от жизни обещания про традиционные ценности и о том, как обеспечить Россию многодетными семьями. Это для Путина сейчас «идея фикс», ведь ему нужно как можно больше солдат, чтобы воевать со всем миром.

— Самая громкая вещь из выступления Путина — угрозы Западу в случае отправки войск в Украину. Однако через короткое время он уже говорил, что все сообщения в западных СМИ о возможной российской агрессии — чушь. Почему он тут же решил дать заднюю?

— Если проанализировать структуру его выступлений, то непосредственно какие-то угрозы он выражает редко. Заметьте, любые публичные выступления Путина — это 90% позитива. Сейчас было то же самое.

Для угроз у него есть Медведев, Рогозин, Володин и куча других людей, которые регулярно обещают «ядерный пепел». Путин же обещает развивать туризм на озере Байкал, строить транс-евразийские переходы, даже готов к переговорам с США. Повторю, для угроз у него есть специально обученные люди,

— Насколько вам видится реальным сценарий отправки войск НАТО в Украину, о котором говорили на недавнем саммите во Франции, о котором говорил и сам Путин?

— На данный момент сценарий отправки войск НАТО в Украину выглядит маловероятным. Однако есть сценарий, озвученный недавно премьер-министром Франции о том, что, например, в Украине могут появиться французские расчеты систем ПВО или технический персонал. Вот здесь я ничего нереального не вижу.

Это все абсолютно реально при наличии политической воли. Подобным образом Франция уже участвовала ни в одной военной кампании.

Более того, это можно и нужно было бы сделать даже не для реализации этих целей, а чтобы показать всем остальным представителям Запада принципиальную возможность того, что даже если появится французский технический персонал в Украине (или даже расчеты ПВО), то это абсолютно ничего не изменит. После этого можно будет говорить уже о более масштабном участии.

Я бы не сказал, что Украину очень интересует присутствие каких-либо сухопутных войск НАТО. Ведь этот контингент был бы небольшой, какой-то особой роли не сыграл.

Другое дело, если бы в войну вступила авиация НАТО (как это уже неоднократно было в прошлом). Вот это уже очень существенно изменило бы всё и, наверное, сам ход войны.

Cчитаю, что было бы разумно в начале подумать о небольших контингентах техников, затем за ними о расчетах систем ПВО, а дальше уже можно было бы подумать про авиацию. Это тот сценарий, который при наличии политической воли вполне реализуем.

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