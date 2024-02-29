В Азовском море загорелось российское судно 5 29.02.2024, 18:21

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иллюстративное фото

ГУР перехватило переговоры оккупантов.

Сегодня в Азовском море загорелся катер береговой охраны российских оккупантов, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг потерял пятерых оккупантов.

Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.

«Причины пожара на катере государства-агрессора России, а также характер потерь противника уточняется», — сообщили в ГУР.