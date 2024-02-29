«Вам дадут смешные деньги» 29.02.2024, 18:28

1,746

Экономист назвал единственную причину, чтобы стать на учет в службе занятости.

Экономист Лев Львовский в комментарии «Филину» указал на несоответствие реальности нового закона о занятости населения.

В Беларуси готовится новый закон, касающийся занятости населения. Его проект рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты. Исходя из названия — «Об изменении законов по вопросам занятости населения» — кажется, что речь идет о глобальном переустройстве рынка занятости.

Законопроект в том числе направлен на:

установление фиксированного размера пособия по безработице и введение дополнительных требований к его получению;

сокращение периодов нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;

уточнение обязанностей граждан в области содействия занятости населения;

введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

определение основных задач государственной службы занятости населения;

усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;

расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей — в подборе кадров.

И по мнению авторов документа, им предусматривается комплексное урегулирование общественных отношений в области содействия занятости населения.

Журналисты уточнили у эксперта, почему это не так.

— Здесь можно рассматривать конкретно каждый пункт проекта, можно говорить о нем в целом, — обращает внимание доктор экономических наук, академический директор BEROC Лев Львовский. — Если по пунктам, то, допустим, у нас действительно существует проблема с пособием по безработице. Но не с тем, что его ставка не фиксированная. А с тем, что его, можно сказать, нет.

Пособие должно составлять хотя бы половину средней заработной платы, а лучше процентов 80 от последней зарплаты. А в Беларуси оно составляет 40-80 рублей. На такую сумму абсолютно никто прожить не сможет.

И пока ее существенно не повысят — а я не вижу из того, что перечислено, что они собираются это сделать — все остальное бесполезно.

Тем более нелепы рассуждения о введении дополнительных требований для его получения. Авторы закона рассуждают так, как будто у нас огромное количество людей мечтают получать пособие по безработице.

То же самое касается и сокращения периодов нахождения безработных на учете в службе занятости. Хотя я бы не сказал, что в Беларуси большое количество людей, даже тех, кому реально нужно решить вопросы со своей занятостью, стремятся стать на учет безработных.

Пока единственная мотивация в том, чтобы не оказаться в базе тунеядцев и не платить повышенную коммуналку. Никаких других плюсов я не вижу.

Если вы обратитесь в службу занятости, вам дадут эти смешные деньги — 40-80 рублей, заставят ходить на обязательную отработку, и не факт, что в результате предложат работу, соответствующую вашему профилю и пожеланиям.

Отсюда вытекает еще одна проблема, на которую авторы проекта обратили внимание, желая расширить возможности получения гражданами работы, а нанимателями — соответствующих специалистов.

Согласен, у нас действительно плохо развито переобучение, дообучение, получение дополнительных компетенций людьми, потерявшими работу.

— Один из пунктов касается достаточно серьезной и актуальной проблемы — занятости людей с инвалидностью.

— Интеграция людей с инвалидностью в рынок труда — очень важная проблема и важная задача любого, тем более социального государства. Но квотирование для ее решения — самая последняя мера, которую можно придумать.

В первую очередь, в Беларуси нужно начинать с обеспечения людям с инвалидностью равных возможностей, в частности равного доступа к получению образования. Хотя бы чтобы они буквально могли добраться до места обучения.

В понимании современной экономики, допустим, человек без ног абсолютно не отличается от остальных, занимающихся умственной деятельностью. Но в Беларуси человек без ног не имеет доступа не только к рынку труда, но и вообще ко всему.

Не менее важный вопрос для белорусского общества, на который необходимо обратить внимание, — изменение отношения к людям с инвалидностью.

А для того, чтобы все-таки содействовать их занятости, на мой взгляд, лучше всячески стимулировать работодателей делать это добровольно, чем вводить квоты и заставлять.

И для этого есть масса способов: и субсидирование зарплат, и освобождение от каких-либо отчислений, и налоговые льготы для работодателя, и т.д.

В целом, мне кажется, бесполезно обсуждать этот документ по пунктам без большой реформы не только на рынке труда, а во всей экономической сфере.

— То есть даже при условии увеличения пособия по безработице невозможно решить проблему кадров? Ведь она является главной, а не то, что люди не спешат в центры занятости?

— Верно. Как всегда, у нас пытаются сражаться не с причиной заболевания, а с симптомами. В Беларуси нет как таковой проблемы с безработицей, но есть очевидная проблема с недостатком людей.

Как такое может быть? Здесь сразу несколько факторов наложились друг на друга — это и демографические проблемы, и растущая эмиграция последних трех лет, и уменьшающаяся иммиграция.

В результате не хватает трудовых ресурсов, и в такой ситуации работодатели не могут найти нужного специалиста, а вынуждены принимать на работу того, кто подвернется, даже если он недостаточно квалифицирован.

В свою очередь, квалифицированные специалисты не редко оказываются на должностях, не соответствующих их уровню, и вынуждены соглашаться с этим, чтобы не остаться без работы вообще.

— И мы все хорошо знаем, почему квалифицированные специалисты в Беларуси, которых реально не хватает, устраиваются на работу в такси или вообще вынуждены уезжать.

— Это к разговору о самом заболевании, а не о его симптомах. Потому что действительно в экономическом блоке есть довольно конструктивные разработки. И в той же Концепции миграционной политики, и в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года.

Представьте себе, там прописана куча хороших вещей, чтобы сделать страну более привлекательной, чтобы в ней хотели жить, чтобы в нее хотели приезжать, а не уезжать из нее. Там в том числе есть и про более гибкий рынок труда, и про многое чего еще.

Однако в реальности почему-то исполняется не то, что они разработали, а исключительно то, что предлагает админстративно-силовой блок.

Эмигрантам предлагают возвращаться в тюрьму, неработающих людей силой заставляют работать, придумывая все новые законы для тунеядцев. Для выпускников вузов вводят «крепостное право».

Вместо решения экономических проблем, кричат «нам санкции ни по чем» и помогают России воевать.

Но главное, ни на день в стране не останавливаются репрессии. О них, кстати, не упоминается ни в одной из разработанных правительством и профильными ведомствами программ.

То есть привлекательную для жизни Беларусь они все-таки видят без репрессий.

Однако пока силовиков никто не останавливает.