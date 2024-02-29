«Вам дадут смешные деньги»
- 29.02.2024, 18:28
- 1,746
Экономист назвал единственную причину, чтобы стать на учет в службе занятости.
Экономист Лев Львовский в комментарии «Филину» указал на несоответствие реальности нового закона о занятости населения.
В Беларуси готовится новый закон, касающийся занятости населения. Его проект рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты. Исходя из названия — «Об изменении законов по вопросам занятости населения» — кажется, что речь идет о глобальном переустройстве рынка занятости.
Законопроект в том числе направлен на:
установление фиксированного размера пособия по безработице и введение дополнительных требований к его получению;
сокращение периодов нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;
уточнение обязанностей граждан в области содействия занятости населения;
введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
определение основных задач государственной службы занятости населения;
усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;
расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей — в подборе кадров.
И по мнению авторов документа, им предусматривается комплексное урегулирование общественных отношений в области содействия занятости населения.
Журналисты уточнили у эксперта, почему это не так.
— Здесь можно рассматривать конкретно каждый пункт проекта, можно говорить о нем в целом, — обращает внимание доктор экономических наук, академический директор BEROC Лев Львовский. — Если по пунктам, то, допустим, у нас действительно существует проблема с пособием по безработице. Но не с тем, что его ставка не фиксированная. А с тем, что его, можно сказать, нет.
Пособие должно составлять хотя бы половину средней заработной платы, а лучше процентов 80 от последней зарплаты. А в Беларуси оно составляет 40-80 рублей. На такую сумму абсолютно никто прожить не сможет.
И пока ее существенно не повысят — а я не вижу из того, что перечислено, что они собираются это сделать — все остальное бесполезно.
Тем более нелепы рассуждения о введении дополнительных требований для его получения. Авторы закона рассуждают так, как будто у нас огромное количество людей мечтают получать пособие по безработице.
То же самое касается и сокращения периодов нахождения безработных на учете в службе занятости. Хотя я бы не сказал, что в Беларуси большое количество людей, даже тех, кому реально нужно решить вопросы со своей занятостью, стремятся стать на учет безработных.
Пока единственная мотивация в том, чтобы не оказаться в базе тунеядцев и не платить повышенную коммуналку. Никаких других плюсов я не вижу.
Если вы обратитесь в службу занятости, вам дадут эти смешные деньги — 40-80 рублей, заставят ходить на обязательную отработку, и не факт, что в результате предложат работу, соответствующую вашему профилю и пожеланиям.
Отсюда вытекает еще одна проблема, на которую авторы проекта обратили внимание, желая расширить возможности получения гражданами работы, а нанимателями — соответствующих специалистов.
Согласен, у нас действительно плохо развито переобучение, дообучение, получение дополнительных компетенций людьми, потерявшими работу.
— Один из пунктов касается достаточно серьезной и актуальной проблемы — занятости людей с инвалидностью.
— Интеграция людей с инвалидностью в рынок труда — очень важная проблема и важная задача любого, тем более социального государства. Но квотирование для ее решения — самая последняя мера, которую можно придумать.
В первую очередь, в Беларуси нужно начинать с обеспечения людям с инвалидностью равных возможностей, в частности равного доступа к получению образования. Хотя бы чтобы они буквально могли добраться до места обучения.
В понимании современной экономики, допустим, человек без ног абсолютно не отличается от остальных, занимающихся умственной деятельностью. Но в Беларуси человек без ног не имеет доступа не только к рынку труда, но и вообще ко всему.
Не менее важный вопрос для белорусского общества, на который необходимо обратить внимание, — изменение отношения к людям с инвалидностью.
А для того, чтобы все-таки содействовать их занятости, на мой взгляд, лучше всячески стимулировать работодателей делать это добровольно, чем вводить квоты и заставлять.
И для этого есть масса способов: и субсидирование зарплат, и освобождение от каких-либо отчислений, и налоговые льготы для работодателя, и т.д.
В целом, мне кажется, бесполезно обсуждать этот документ по пунктам без большой реформы не только на рынке труда, а во всей экономической сфере.
— То есть даже при условии увеличения пособия по безработице невозможно решить проблему кадров? Ведь она является главной, а не то, что люди не спешат в центры занятости?
— Верно. Как всегда, у нас пытаются сражаться не с причиной заболевания, а с симптомами. В Беларуси нет как таковой проблемы с безработицей, но есть очевидная проблема с недостатком людей.
Как такое может быть? Здесь сразу несколько факторов наложились друг на друга — это и демографические проблемы, и растущая эмиграция последних трех лет, и уменьшающаяся иммиграция.
В результате не хватает трудовых ресурсов, и в такой ситуации работодатели не могут найти нужного специалиста, а вынуждены принимать на работу того, кто подвернется, даже если он недостаточно квалифицирован.
В свою очередь, квалифицированные специалисты не редко оказываются на должностях, не соответствующих их уровню, и вынуждены соглашаться с этим, чтобы не остаться без работы вообще.
— И мы все хорошо знаем, почему квалифицированные специалисты в Беларуси, которых реально не хватает, устраиваются на работу в такси или вообще вынуждены уезжать.
— Это к разговору о самом заболевании, а не о его симптомах. Потому что действительно в экономическом блоке есть довольно конструктивные разработки. И в той же Концепции миграционной политики, и в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года.
Представьте себе, там прописана куча хороших вещей, чтобы сделать страну более привлекательной, чтобы в ней хотели жить, чтобы в нее хотели приезжать, а не уезжать из нее. Там в том числе есть и про более гибкий рынок труда, и про многое чего еще.
Однако в реальности почему-то исполняется не то, что они разработали, а исключительно то, что предлагает админстративно-силовой блок.
Эмигрантам предлагают возвращаться в тюрьму, неработающих людей силой заставляют работать, придумывая все новые законы для тунеядцев. Для выпускников вузов вводят «крепостное право».
Вместо решения экономических проблем, кричат «нам санкции ни по чем» и помогают России воевать.
Но главное, ни на день в стране не останавливаются репрессии. О них, кстати, не упоминается ни в одной из разработанных правительством и профильными ведомствами программ.
То есть привлекательную для жизни Беларусь они все-таки видят без репрессий.
Однако пока силовиков никто не останавливает.