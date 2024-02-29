Банки Беларуси вводят валютные изменения 4 29.02.2024, 19:46

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Подборка новшеств.

Несколько банков ввело валютные изменения. «Сбер Банк», к примеру, запустил предложение для вкладчиков — перевести срочные безотзывные депозиты в долларах и евро в белорусские и российские рубли или в юани, передает «Зеркало».

«Альфа Банк» c 29 февраля ввел изменение по переводам с карты на карту по номеру карты по Беларуси и за границу - по ним увеличен суточный лимит до 15 переводов на максимальную сумму 5000 рублей (долларов, евро или российских рублей в эквиваленте).

Напомним, ранее «Альфа-Банк» объявил, что с 1 марта будет взимать плату за хранение долларов и евро на счетах, если их сумма превышает эквивалентно 160 тысяч рублей. Изначально платную услугу собирались ввести с 1 февраля.

«Сбер Банк» запустил предложение для вкладчиков — перевести срочные безотзывные депозиты «Сохраняй» и «Премиум доверительный» в долларах или евро (открытые до 1 февраля 2024 года) в другую валюту — белорусские или российские рубли, а также в китайские юани. «При этом возврат депозита осуществляется без пересчета процентов», — уточняет финучреждение.

«Банк ВТБ» с 1 марта снизит до 0,01% годовых ставку на остаток средств на счетах в долларах и российских рублях для владельцев карт тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». «Условия будут применяться в том числе к ранее заключенным договорам. На остаток средств на счетах в белорусских рублях для премиальных клиентов продолжит начисляться 3% годовых», — сообщил банк.

Также «Банк ВТБ» объявил, что установил выгодный курс обмена долларов, евро и российских рублей для пользователей интернет-банка и VTB mBank. «Для владельцев карт MORE и премиальных карт опция обмена валюты устанавливается автоматически. По остальным картам улучшенный курс активируется при объеме транзакций от 500 белорусских рублей в течение месяца», — уточняет финучреждение.

«Банк БелВЭБ» ранее приостановил заключение новых и продление заключенных ранее безотзывных депозитов в евро со сроками размещения 35 дней и 3 месяца.