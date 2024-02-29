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Россию отрезали от данных с западных метеоспутников

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  • 29.02.2024, 20:19
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Россию отрезали от данных с западных метеоспутников

Из-за войны в Украине.

Россия практически полностью отрезана от данных с западных метеоспутников, сообщил в четверг глава Росгидромета Игорь Шумаков.

По его словам, «до недавнего времени» метеорологи получали «достаточно большое количество оперативной информации» от EUMETSAT — международной организации, которая насчитывает 30 стран-членов и оперирует спутниками на геостационарной и полярной орбитах.

EUMETSAT приостановила членство России вскоре после начала вторжения в Украину, но отдельные государства, входящие в организацию, включая Великобританию и США, продолжали делиться данными с российскими специалистами. Эта информация необходима для «прогностической деятельности», но с недавнего времени информационный поток от западных спутников практически иссяк, посетовал Шумаков (его цитирует ТАСС).

По его словам, полностью заместить западные данные Россия сможет к концу 2024 года, после запуска собственных гидрометеорологических аппаратов.

В качестве примера он привел спутник «Метеор-М» № 2-4, запущенный в четверг с «помощью ракеты «Союз-2.1б». Аппарат оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет спутнику видеть сквозь облака, проводить мониторинг акватории морей и океанов, сказал Шумаков.

По состоянию на начало 2023 года российская спутниковая группировка в 26 раз уступала по размеру американской: у США на орбите было 4529 аппаратов против всего 174 у РФ. От Китая Россия отстала более чем втрое: тот имел 590 спутников, согласно подсчетам Bloomberg.

Догнать лидеров рынка в ближайшие годы России не под силу: российская модель производства космических аппаратов является неконкурентоспособной, жаловался в октябре прошлого года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Согласно Борисову, в США существуют производственные мощности, позволяющие создавать около 3 тыс. космических аппаратов ежегодно. В Китае создано шесть производств, способных производить от 1200 до 1500 спутников в год. В России это число ограничивается всего 40 аппаратами в год.

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