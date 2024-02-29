Мэр Вараша: Умерли все оккупанты, которые окапывались в Рыжем лесу под ЧАЭС 29.02.2024, 22:51

Оккупанты окапывались в радиоактивном лесу в начале вторжения.

Все российские оккупанты, которые в начале вторжения окапывались в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, умерли, заявил городской голова Вараша Александр Мензул.

В интервью «Укринформу» он напомнил, как российские оккупанты окапывались в радиоактивном Рыжем лесу в районе Чернобыльской АЭС.

«Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских солдат, которые там были, никто не выжил», — утверждает Мензул.