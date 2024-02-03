США нанесли массированные удары по иранским базам в Сирии и Ираке 4 3.02.2024, 8:51

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Поражено более 85 целей.

Вечером в пятницу, 2 февраля, США начали наносить авиаудары по территории Сирии и Ирака. Атака явилась ответом на удар беспилотника по американской базе в Иордании 28 января, в результате которого погибли американские военнослужащие.

Истребители США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс», а также связанных с ним группировок. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Об этом также сообщило издание ABC News и Al Arabiya в Twitter. Отмечается, что американские удары были нацелены на «иранских ополченцев» на востоке Сирии.

По информации издания, США атаковали районы Аль-Хайдария и Аль-Шибли в сирийском городе Аль-Маядине.

Позже Telegram-канал Ateo Breaking сообщил, что США нанесли удары и по территории Ирака. В атаке принимали участие несколько самолетов, включая вылетевших на миссию из США бомбардировщики. Удары поразили более 85 целей, по ним выпустили более 125 высокоточных боеприпасов. Обстреляли командные центры, развед-центры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты.

В результате атаки взорвался склад боеприпасов в городе Аль-Каим. Канал также обнародовал соответствующее видео.

Джо Байден подтвердил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии, которые Иран использует для нападения на войска США.

Он подчеркнул, что ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные террористические акты без реакции.

«Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору», – сказал президент США.

Глава Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что в результате авиаударов США пострадали три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

Напомним, что в результате удара БПЛА по базе Соединенных Штатов Tower 22 в Иордании в минувшее воскресенье погибли трое американских военнослужащих, еще около 40 получили ранения. Это первый случай с начала войны в Газе, когда военные США погибли от вражеского огня на Ближнем Востоке.

После этой атаки на форпост американских вооруженных сил в Иордании президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нее несет Иран, поскольку по базе ударили иранским оружием. Удар нанесли радикальные группы боевиков, поддерживаемые Ираном, действующие в Сирии и Ираке.

Байден также добавил, что уже решил, как ответить на этот теракт.