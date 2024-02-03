Наш ответ начался: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке
- 3.02.2024, 9:30
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Американская авиация нанесла мощный удар по Корпусу стражей исламской революции.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
Американский лидер отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании «беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)».
«Раньше сегодня (в пятницу, - ред.) я присутствовал на достойном возвращении (тел, - ред.) этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей», - сказал он.
Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики «используют для нападения на американские войска».
«Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться по времени и в местах, которые мы выберем», - говорится в заявлении американского президента.
При этом Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке «или где-нибудь еще в мире».
«Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы причините вред американцу, мы ответим», - подчеркнул он.
Авиаудары США в ответ на удар по базе в Иордании
Ранее сообщалось, что 28 января американскую военную базу «Башня 22» в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.
В Минобороны Штатов отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка «Катаиб Хезболла», поддерживаемая Ираном.
Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку «в удобном месте, в удобное время». Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.
Вечером 2 февраля стало известно, что иранские объекты в Сирии атаковали с воздуха американские силы. В Центральном командовании Воздушных войск США заявили о задачах авиаударов в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним «ополченцев» - по более чем 85 целям.
Военные США добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включали: командно-контрольные оперативные центры, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и цепи снабжения боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые «способствовали нападениям на силы США и коалиции».