СМИ: В аэропорту Минска задержали двоих граждан Израиля 3.02.2024, 10:43

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Что произошло?

Журналист 13-го канала Израильского телевидения Йоси Эли сообщил в своем блоге в сети Х, что в аэропорту Минска задержаны двое израильтян.

По словам одного из задержанных, записавшего видео, он и его товарищ, проходившие таможенный досмотр, были вынуждены дать на проверку таможенникам свои мобильные телефоны: судя по всему, поводом для задержания стали военные фотографии израильтян, доказывающие, что они являются военнослужащими, пишет newsru.co.il.

Издание пишет, что официального подтверждения того, что на территории Беларуси запрещен въезд военнослужащим-гражданам других государств найти не удалось.