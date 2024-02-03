СМИ: В аэропорту Минска задержали двоих граждан Израиля
- 3.02.2024, 10:43
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Что произошло?
Журналист 13-го канала Израильского телевидения Йоси Эли сообщил в своем блоге в сети Х, что в аэропорту Минска задержаны двое израильтян.
По словам одного из задержанных, записавшего видео, он и его товарищ, проходившие таможенный досмотр, были вынуждены дать на проверку таможенникам свои мобильные телефоны: судя по всему, поводом для задержания стали военные фотографии израильтян, доказывающие, что они являются военнослужащими, пишет newsru.co.il.
Издание пишет, что официального подтверждения того, что на территории Беларуси запрещен въезд военнослужащим-гражданам других государств найти не удалось.