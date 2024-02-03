Задержание двоих израильтян в аэропорту Минска: появились новые подробности 3.02.2024, 11:41

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Фото: 13tv.co.il

О случившемся был проинформирован МИД Израиля.

Двое израильтян были задержаны в белорусском аэропорту после того, как местный офицер конфисковал их мобильные телефоны и обнаружил в них фотографии резервистов ЦАХАЛа. Сегодня стало известно, что задержанных депортировали в Израиль.

«Они были взяты под стражу в позорных условиях – и в конечном итоге им было отказано во въезде в страну», – сообщает 13 канал.

Вчера вечером стало известно, что после прибытия в Беларусь мужчины проследовали на паспортный контроль, где и были конфискованы их мобильные телефоны. Несмотря на то, что этих мужчин на фото не было, офицер конфисковал их телефоны и взял их под стражу, говорится в материале.

Израильтяне оставались под стражей до тех пор, пока к ним не пришел представитель израильского консульства и не принес еды.

«Мы добрались до паспортного контроля, и нас задержали потому что у нас были израильские паспорта. У нас отобрали телефоны, и один из офицеров просмотрел все фотографии – пока не нашел снимки каких-то резервистов. Хотя это были не мы, он нас задержал и отправил в изолятор», – рассказал один из арестованных израильтян.

О случившемся был проинформирован израильский МИД.

«Дело известно и рассматривается, консульство в Минске находится в контакте с израильтянами и даже посещало их в учреждении и обеспечивало их питанием», – комментировали ситуацию во внешнеполитическом ведомстве.