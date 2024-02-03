закрыть
3 февраля 2024, суббота, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России внезапно исчез назначенный Кремлем преемник Пригожина

  • 3.02.2024, 11:59
  • 4,388
В России внезапно исчез назначенный Кремлем преемник Пригожина
Антон Елизаров

Командир ЧВК с позывным «Лотос» перестал выходить на связь.

Источник российского издания ВЧК-ОГПУ сообщил о пропаже командира ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос».

Ранее мы сообщали, что Антон Елизаров (так его зовут по документам) взял на себя командование над наемниками после того, как погибли Пригожин и Уткин.

Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешел под начало Минобороны РФ.

Со временем Антон Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям «Вагнера».

По данным источника, недавно «Лотос» пропал со связи. Есть непроверенная информация, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса