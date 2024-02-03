В России внезапно исчез назначенный Кремлем преемник Пригожина
- 3.02.2024, 11:59
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Командир ЧВК с позывным «Лотос» перестал выходить на связь.
Источник российского издания ВЧК-ОГПУ сообщил о пропаже командира ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос».
Ранее мы сообщали, что Антон Елизаров (так его зовут по документам) взял на себя командование над наемниками после того, как погибли Пригожин и Уткин.
Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешел под начало Минобороны РФ.
Со временем Антон Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям «Вагнера».
По данным источника, недавно «Лотос» пропал со связи. Есть непроверенная информация, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.