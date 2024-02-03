WP: Стало известно, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного 3 3.02.2024, 12:10

3,288

Источники в Минобороны Украины назвали причину.

В Киеве еще не выбрали замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины.

Журналисты отмечают, что возможно потенциальные кандидаты на должность главкома ВСУ «не хотят браться за эту работу».

«Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время», - говорится в статье.

Один из украинских чиновников сообщил The Washington Post, что с одной стороны заместителем Залужного может быть кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя, впрочем, у них может не хватать опыта управления.

С другой стороны, выбор опытного Главнокомандующего может принести в должность «менталитет старой школы». Среди кандидатов называют главу ГУР Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Также WP со ссылкой на одного из собеседников пишет, что «Зеленский хочет дать Залужному новую должность, возможно, в надежде смягчить общественное неодобрение». Отмечается, что главкому якобы предлагали должность посла, но Залужный не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Издание отмечает, что напряжение в отношениях Залужного и Зеленского возросло из-за разногласий по мобилизации.