Участница митинга жен мобилизованных в Москве остановила автозак 14 3.02.2024, 13:53

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Видеофакт.

Сегодня в центре Москвы проходит акция родственников российских мобилизованных из движения «Путь домой».

Активистка «Пути домой» Мария Андреева заблокировала автозак на Манежной площади. По ее словам, вместе с журналистам туда забрали родственника мобилизованного. В итоге силовики оттеснили Андрееву и автозак уехал, передает SOTA.

Сама Андреева после этого пропала. Участницы «Пути домой» рассказали SOTAvision, что активистка исчезла после того, как к ней подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде. Сейчас женщина не отвечает на звонки.