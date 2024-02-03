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Участница митинга жен мобилизованных в Москве остановила автозак

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  • 3.02.2024, 13:53
  • 6,234
Участница митинга жен мобилизованных в Москве остановила автозак

Видеофакт.

Сегодня в центре Москвы проходит акция родственников российских мобилизованных из движения «Путь домой».

Активистка «Пути домой» Мария Андреева заблокировала автозак на Манежной площади. По ее словам, вместе с журналистам туда забрали родственника мобилизованного. В итоге силовики оттеснили Андрееву и автозак уехал, передает SOTA.

Сама Андреева после этого пропала. Участницы «Пути домой» рассказали SOTAvision, что активистка исчезла после того, как к ней подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде. Сейчас женщина не отвечает на звонки.

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