Медведев с утра уже успел «поправиться» 1 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

3.02.2024, 14:20

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Или еще не ложился?

Дмитрий Анатольевич выступил в 11.10. Интересно, это он еще не ложился или уже и поправиться успел?

Обругал последними словами российскую несистемную оппозицию и призвал помогать западной несистемной оппозиции apertum et secretum (открыто и тайно).

При этом западным несистемщикам, по мысли Медведева, противостоят «разжиревшие коты из традиционных западных партий», а кроме того «их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном». Все это, конечно, смелые утверждения для лидера несменяемой «Единой России».

Но это все ерунда. По-настоящему «сильное» место удалось Медведеву, когда он чихвостил российскую оппозицию: «Их интеллектуальная обслуга из числа мерзавцев от литературы, по которым плачет ледоруб нового Рамона Меркадера».

Как бы после такого от дары приносящего apertum et secretum Дмитрия Медведева не отшатнулись даже самые отмороженные западные радикалы. Но ему виднее.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»