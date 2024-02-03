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Путин ошарашил россиян, придумав новую цель «СВО»

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  • 3.02.2024, 14:44
  • 14,338
Путин ошарашил россиян, придумав новую цель «СВО»
Фото: Getty Images

Глава Кремля заговорил о гнилой картошке.

Диктатор РФ Владимир Путин, оправдывая агрессию против Украины, придумал новую цель своей "СВО".

Кремль продолжает генерировать цели так называемой «спецоперации» в попытке оправдать свою агрессию против Украины.

Новую цель на днях публично озвучил глава РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы» 2 февраля.

Видео с его заявлением распространили российские СМИ, передает Диалог.UA.

Путин уверяет, что, убивая украинцев и захватывая их земли, россияне якобы делают свою страну самодостаточной и спасаются от поедания гнилой картошки.

«Если мы ничего не будем делать (...) на Донбассе, во что превратится наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, (...), никому не нужную страну (...), которую все со стороны поглаживали покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда бы думали, что и как оттяпать», - заявил глава РФ.

Как-то аргументировать свои слова Путин не удосужился, посчитав, видимо, что российскому народу сойдет и так.

Однако многих граждан РФ удивила новая цель так называемой «СВО». Они не скрывают в соцсетях своего недовольства происходящим. Среди прочего, россияне отмечают, что в мире многие страны успешно развиваются и становятся самодостаточными, не ввязываясь в кровавые войны с соседями.

«Скоро и гнилой картошке будем рады, но уже никто не даст...

А чем Путин занимался 24 года, что у России оказались столь нерадужные перспективы?

Внимание, цели «СВО» снова обновились! И чем дальше, тем они становятся все шизофреничнее!

По вине Путина скоро все в России и будут есть гнилую картошку. Все ресурсы России идут куда угодно, только не на российский народ!

Такая самодостаточная, что просит оружие у Кима, яйца по миру, а авто у Китая. Нет в мире самодостаточных стран.

Пропустите уже к нему санитаров.

А разве «дряхлость и несамодостаточность» - не зона ответственности собственно самого Путина?

Китай вон на дряхлость и несамодостаточность пока не жалуется, пока без войн», - пишут в соцсетях россияне.

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