Песков занервничал из-за приезда Нуланд в Киев 4 3.02.2024, 15:14

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля озвучил заезженный миф российской пропаганды.

В Кремле вызвал настоящую истерику визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу выдал целую тираду о том, что Нуланд, «приносит Украине несчастье» и упомянул о любимом тезисе российской пропаганды о «пирожках на Майдане».

Представитель Кремля также в очередной раз обвинил американцев в том, что Россия развязала войну против Украины, заявил о «вовлеченности США в конфликт» и попытался вбить клин между американцами и европейцами. Такие заявления он сделал во время разговора с пропагандистом российского госканала.

«Спусковым крючком» для очередного спича Пескова послужил визит Нуланд в Киев 31 января. Он не удержался, чтобы не упомянуть о набивших оскомину за десять лет «пирожках на Майдане».

«Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Сейчас ровно 10 лет, кстати, прямо. Да-да-да, видите, как она регулярно туда приезжает», – попытался пошутить Песков.

Особенный припадок бешенства у Кремле вызвали анонсированные заместителем госсекретаря США «милые сюрпризы для Путина на поле боя» и высказанная ею уверенность в том, что 2024 год принесет Украине серьезные успехи на фронте.

По версии Пескова, РФ воюет не с Украиной, а со США. А так называемая «СВО» идет по плану.

«Что касается сюрпризов – да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт. продолжает провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты», – выдал заученный текст пресс-секретарь Путина.

Напомним, в ходе визита в Киев Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также во время пребывания в украинской столице она упомянула об американских авиабомбах для ВСУ. По словам Нуланд, они направляются на фронт.