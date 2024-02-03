Глава МИД Канады: Санкции против белорусского калия работают 1 3.02.2024, 15:35

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Политик призвала усилить давление на Лукашенко.

Канада не планирует отменять санкции против калийной отрасли Беларуси, несмотря на призыв руководства ООН сделать это для обеспечения продовольственной безопасности развивающихся стран, сообщила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в студии «Еврорадио».

«Еврорадио» спросило руководителя канадской дипломатии о перспективах отмены санкций в отношении калийных удобрений из Беларуси на фоне призывов ООН к смягчению ограничений для поддержки продовольственной безопасности.

— Мы сохранили эти санкции, потому что, во-первых, мы верим в них, а во-вторых, мы считаем, что они работают, — ответила Мелани Жоли. — Вместе с этим, с нашей стороны мы продолжили поддержку многих стран через Всемирную продовольственную программу, так как именно это и было проблемой — отсутствие продовольственной безопасности. Мы также озабочены тем, чтобы увеличить экспорт калийных удобрений.

— Мы считаем, что репрессии Лукашенко в отношении политических заключенных и правозащитников не уменьшаются, а увеличиваются, — сказала глава МИД Канады. Мы должны реагировать, поскольку его подход становится все более жестким в отношении людей. Именно поэтому мы продолжим поддержку независимых средств массовой информации, которые выполняют очень важную работу.