«Полк полностью выдохся, бойцы бунтуют» 3.02.2024, 16:02

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Z-пропагандисты паникуют из-за ситуации на Херсонском направлении.

Попытки выбить ВСУ из плацдарма у Крынок (Херсонская область, левый берег Днепра) оказались настолько кровопролитными и бессмысленными, что солдаты ВС РФ начали бунтовать.

Об этом сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ, передает Диалог.UA.

Оккупанты уверяют, что проблемы возникли в рядах недавно созданного 328-го десантно-штурмового полка ВС РФ, который командование последние месяцы буквально стачивает о Крынки.

«328 дшп 104 дшд - все! Полностью выдохся. Бойцы бунтуют. Завтра (3 февраля - ред.) не хотят идти на очередной штурм Крынок, даже под угрозой расстрелов... Не верят в успех и устали», - рассказал ресурс.

По его данным, военные винят в случившемся генерала Теплинского, который командует данным направлением.

А тем временем в Z-каналах появилась информация о продвижении ВСУ на запад от Крынок. Несмотря на то, что у россиян на этом участке большое преимущество в живой силе, украинские военные продолжают расширять плацдарм и отодвигать армию РФ дальше от Херсона.