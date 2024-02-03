Российская компания подала в США иск к Беларуси на $234 миллиона 3 3.02.2024, 16:54

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Чью сторону занял суд?

Американский суд отклонил иск российской компании «Гранд Экспресс» к Беларуси. Истец требовал 234 млн долларов за 74-процентный пакет акций Осиповичского вагоностроительного завода, который перешел под управление Белорусской железной дороги, сообщает Global Arbitration Review. Внимание на публикацию обратил Office Life.

Слушание по делу состоялось в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне. По данным Global Arbitration Review, суд отказал в иске российской компании «после того, как обнаружил, что она участвовала в мошеннической схеме». Подробности не разглашаются, но из базы дел ICSID следует, что решение было вынесено еще 25 января.

«Гранд Экспресс» являлась стратегическим инвестором Осиповичского вагоностроительного завода. В 2015 году у предприятия начались проблемы, в результате чего производство вагонов практически остановилось.

Российская компания обвинила в этом БелЖД, так как государственный перевозчик, по ее мнению, не выполнял обязательства по закупке вагонов.

В свою очередь у белорусских властей были претензии к инвестору в части выполнения взятых им на себя обязательств. В итоге через аукцион завод был продан и перешел под управление БелЖД.

После этого ЗАО «Гранд Экспресс» заявило о нарушении Беларусью соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций в ЕАЭС.