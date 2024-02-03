Белорусов с «шенгеном» будут усиленно проверять на въезде в Литву 3.02.2024, 22:51

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До 2 мая 2025 года.

Литовское правительство на год продлило ограничения в отношении граждан России и постановило ужесточить проверку на границе прибывающих в Литву белорусов. Это коснется всех белорусов с шенгенскими визами.

«(…) в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку», — цитирует пояснительную записку к законопроекту Delfi.

Касаемо россиян, ограничения расширили на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, есть ли у них временный или постоянный вид на жительство в Литве. Ограничивают и возможность приобретения недвижимости юридическими лицами, связанными с Россией.

Ограничения продлили до 2 мая 2025 года. Они связаны с агрессией России против Украины и поддержкой этой агрессии белорусскими властями.