Три выстрела: стали известны детали расстрела командира Ту-95 в Энгельсе 4.02.2024, 8:36

3,070

Он был причастен к бомбардировкам украинских городов.

Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось о ликвидации командира бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева в российском Энгельсе.

По данным ГУР, он был причастен к бомбардировкам украинских городов, а в OSINT-агентстве Molfar смогли установить другие личности летчиков с авиабазы «Энгельс-2», откуда бомбардировщики взлетают для ударов по Украине.

По данным издания focus.ua, Олег Стегачев вместе с командиром огневых установок в отставке Сергеем П. находились рядом с гаражами на улице Петровского. Около 20:00 2 января они услышали три «хлопка», похожих на выстрелы.

Полиция обнаружила на месте выстрелов три гильзы от травматического оружия и металлическую колбу-наконечник.

Что известно о военном летчике Ту-95

Как уточняет InformNapalm, Стегачев был в числе российских пилотов, которые участвовали в бомбардировках гражданского населения в Сирии.

Напоминается, что данные о российских летчиках-террористах публиковались еще с 2015 года, когда они тренировались в Сирии убивать гражданских и бомбить объекты гражданской инфраструктуры.

«Дешевле нанять киллера, который ликвидирует узкоспециализированного специалиста, чем пытаться сбить уже в воздухе ракеты… Сам факт такой охоты и периодические новости с успехами уже станут поводом для других пилотов отказываться от выполнения преступных приказов или искать пути для побега вместе с самолетами в сторону Украины…», - пишут расследователи.