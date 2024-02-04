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В российском Белгороде наступил блэкаут

  • 4.02.2024, 8:40
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В российском Белгороде наступил блэкаут

Город погрузился во тьму.

В российском городе Белгороде пропал свет. Энергетики говорят о «техническом нарушении в сети». Об этом сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород».

Российские телеграм-каналы массово пишут об отсутствии электроэнергии на улицах Белгорода.

«Энергетики сообщают, что специалисты уже начинать переподключение. Произошло техническое нарушение в сети», — пишут в публикациях.

Также утверждается, что в течение часа-полтора электроэнергию восстановят. Сейчас блэкаут произошел на таких улицах:

60 лет Октября;

Спортивная;

Губкина;

Газовиков;

Сургутская;

Буденного;

мкр. «Новый-1» и мкр. «Новый-2».

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков никак не комментировал ситуацию на момент написания новости.

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