США и Британия нанесли превентивный удар по ракетным установкам хуситов в районе Йемена 4.02.2024, 8:56

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Стало известно, какие цели поражены.

США и Британия нанесли новый удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене. Удары были нанесены по ракетным установкам, «которые представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе».

Об этом сообщило Центральное командование США. Военные уточнили, что нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Совместная операция была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

«Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который используют хуситы, чтобы угрожать мировой торговле и жизнью мирных моряков, и ответ на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов», - заявило Центральное командование США.

Лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси говорил, что группировка ответит, если на нее нападут США. «Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем двадцать беспилотников и запуск ракет», - сообщил он в январе.