Associated Press: Байден сделал важный шаг для победы над Трампом 4.02.2024, 10:03

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Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)

Знаковое событие произошло в Южной Каролине.

Джо Байден уверенно побеждает конкурентов по Демократической партии на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина.

Он назвал победу важным шагом в победе над своим конкурентом Дональдом Трампом на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает Associated Press.

По состоянию на 7:15 по Минску, Байден набирает 96,2% голосов избирателей. На втором месте Мариан Уильямсон с 2,1%, а на третьем Дин Филлипс с 1,7%. Таким образом конкуренты действующего президента имеют призрачные шансы получить хотя бы 15% голосов во всем штате или 15% голосов в любом округе Конгресса, что является порогом, необходимым для получения делегатов.

Демократическая партия решила провести первые праймериз в штате Южная Каролина. 26% жителей штата составляют чернокожие жители, они же являются значительной частью электоральной базы политсилы.

Победные результаты вскоре после закрытия избирательных участков в штате, дают Байдену первый набор делегатов, необходимых для выдвижения от Демократической партии на съезде партии в августе.

Знак победы над Трампом

В обнародованном избирательным штабом Байдена заявлении, он назвал свою победу на праймериз важным шагом в победе над Дональдом Трампом на президентских выборах в ноябре.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

«Ставки на этих выборах не могли быть выше. В стране действуют экстремальные и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом, которые намерены разделить нашу нацию и повернуть нас назад. Мы не можем этого допустить. За последние четыре года мы прошли долгий путь - сейчас Америка имеет самую мощную экономику в мире и имеет самую низкую инфляцию из всех крупных экономик. Продолжаем двигаться вперед. Давайте завершим начатое вместе», - отмечается в заявлении.

В коротком видеообращении Байден поблагодарил сторонников за победу призвал идти до победы в финальных выборах в ноябре 2024 года.

Добавим, что в январе победу на праймериз Байдену отдали избиратели штата Нью-Гэмпшир, хотя он и не участвовал в кампании.