Умер президент, у которого недавно нашли серьезные проблемы со здоровьем 5 4.02.2024, 10:35

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Хаге Гейнгоб

Политик скончался в больнице сегодня.

В воскресенье, 4 февраля, умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Ему было 82 года.

Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба.

«С глубокой печалью и сожалением сообщаю вам, что сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, около 00:04, в больнице «Леди Похамба», где он находился на лечении, отошел в вечность наш дорогой д-р Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия», — говорится в сообщении.

Хаге Готфрид Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в городе Очиваронго в Намибии. Возглавлял страну с 2015 года. Возглавлял правительство после провозглашения независимости Намибии в 1990 году. Был первым и четвертым премьер-министром (1990—2002, 2012—2015).