Южная Корея вызвала «на ковер» посла РФ 4.02.2024, 12:08

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Стала известна причина.

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Георгия Зиновьева, чтобы подать жалобу из-за критики Кремля в сторону президента Южной Кореи, который в своем заявлении осудил стремление КНДР получить ядерный арсенал и торговать оружием с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в МИД Южной Кореи заявили, что «заместитель министра Чун подчеркнул, что очень жаль, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в чрезвычайно грубой форме, и подчеркнул, что это только ухудшит корейско-российские отношения».

По информации Reuters, 31 января на совещании представителей оборонных ведомств и ведомств по безопасности президент Южной Кореи Юн Сок Йоль осудил разработку КНДР ядерного оружия для поддержки тоталитарного режима «при этом откровенно игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией».

На следующий день пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывания Юна «откровенно предвзятыми».

В конце декабря в МИД России заявили о возможности «ответных мер» после того, как Южная Корея расширила санкционный список товаров, которые не могут быть экспортированы в РФ без специального разрешения.