В Армении задержали белоруса, которого разыскивают за уклонение от армии 1 4.02.2024, 12:44

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Ярослав Новиков

Он пытался въехать в страну с территории Грузии.

В Армении при пересечении границы с Грузией силовики задержали гражданина Беларуси Ярослава Новикова. Поводом для задержания, по словам российского активиста Леонида Сосновского, стало включение Новикова в международный розыск СНГ за уклонение от воинской службы. На задержание обратило внимание издание «Вот Так».

Как и почему задержали Новикова

Историю задержания белоруса Ярослава Новикова рассказал активист Леонид Сосновский в соцсети X. Он сообщил, что Новиков до последнего времени жил в Грузии. При этом в родной Беларуси на него заведено уголовное дело за уклонение от обязательной воинской службы.

Ярослав 2 февраля должен был переехать на время в Армению. Однако на армянской стороне его задержала приграничная служба местной полиции. Выяснилось, что Минск объявил мужчину в межгосударственный уголовный розыск СНГ. Анонимный представитель Новикова рассказал «Вот Так», что Ярослав собирался из Грузии уехать жить и работать в Болгарию, но не получил в Тбилиси визу. Тогда болгарское представительство посоветовало молодому человеку вернуться в Беларусь и попробовать снова уже оттуда. Из-за рисков, с которыми мужчина мог столкнуться на родине, ему пришлось отправиться в Армению, где он планировал повторно податься на визу.

Активист Леонид Сосновский помог задержанному найти правозащитника в Армении — юриста Хельсинкской ассоциации в Армении Араика Папикяна. Новикову дали возможность увидеться с юристом, а также позвонить родственникам. В разговоре с «Вот Так» адвокат сообщил, что условия содержания Ярослава нормальные, «их там кормят», но он купил задержанному дополнительно еды. В приграничном пункте полиции города Ноемберян на белорусского уклониста составили протокол и поместили в участок, где он находится до сих пор. Телефон у мужчины забрали. Анонимный представитель Новикова в беседе с «Вот Так» сообщил, что срок задержания был продлен с 3 до до 72 часов из-за «медлительности бюрократической машины».

Белорусская сторона отправила в Армению заключения следователя и прокурора о возбуждении уголовного дела на Ярослава, а также о его розыске. Адвокат Папикян рассказал, что 3 февраля по делу Новикова был назначен прокурор, с которым он уже поговорил и объяснил: задержание по законодательству Армении «неправомерно», поэтому мужчина должен быть освобожден. Однако прокурор отказал белорусу в досудебном освобождении.

Над задержанным 4 февраля в 12.00 (по Еревану) состоится суд, который решит, выполнять требования Минска по экстрадиции уклониста на родину или нет. Папикян «почти уверен», что запрос будет отклонен и молодой человек выйдет на свободу. В полиции, утверждает юрист, Новикову сказали, что выпустят его после суда.

Новикова отпустят?

Правозащитник Артур Сакунц в разговоре с «Вот Так» согласился с мнением юриста Араика Папикяна: Новикова должны отпустить. Главной причиной того, почему в Армении периодически происходят задержания уклонистов и политических эмигрантов, адвокат называет законодательство СНГ. Оно подразумевает оказание взаимной юридической поддержки в случае, если объявленный в межгосударственный розыск гражданин одной страны Содружества оказался в другой.

Сакунц уверен, что сейчас главная цель правозащитников — обжаловать подобные решения полиции о задержаниях и довести их до Конституционного суда Армении. Там они должны добиться признания таких надгосударственных актов недействительными. Юрист подчеркивает: в Армении сейчас живет много уклонистов, но единственный известный случай экстрадиции военных «отказников» — похищение сотрудниками ФСБ россиянина Дмитрия Сетракова. Тогда мужчину насильно отправили на российскую военную базу в Гюмри, а оттуда вывезли в Ростов-на-Дону.