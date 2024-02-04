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Найдена скрытая функция компьютерной мышки, о которой мало кто знает

  • 4.02.2024, 15:15
Найдена скрытая функция компьютерной мышки, о которой мало кто знает

Маленькая хитрость сделает работу за компьютером более эффективной и удобной.

Мышь – невероятно удобное устройство, но не все знают ее функции. Если вы думаете, что колесико предназначено только для прокрутки страниц, вы упускаете одну удивительную возможность.

Сайт glavred.info рассказал о скрытой функции, которая сделает вашу работу за компьютером еще более эффективной и удобной.

Не просто колесико: спрятанная кнопка для быстрого закрытия вкладок

Многие из нас привыкли использовать колесико мыши только для прокрутки веб-страниц. Однако, этот элемент скрывает в себе еще одну удобную функцию.

Когда вам нужно быстро закрыть ненужную вкладку, не обязательно напрягать глаза, чтобы попасть на крошечный крестик. Просто наведите курсор на вкладку и нажмите колесико мыши. Вуаля! Ваша вкладка мгновенно закроется, а вы сэкономите время и усилия.

Почему это удобно?

Этот метод особенно полезен, когда у вас открыто много вкладок, и вы хотите быстро освободить пространство на экране. Кнопка колесика на мыши предоставляет вам удобный и быстрый способ управления вкладками без лишних движений.

Так что, следующий раз, когда вы захотите закрыть вкладку, просто воспользуйтесь этим простым лайфхаком.

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