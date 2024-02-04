Украинский военкор: Ситуация в Авдеевке стала критической 5 4.02.2024, 16:05

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Судьба города решится в эти дни.

В воскресенье, 4 февраля, ситуация в Авдеевке стала критической. Российские оккупанты вошли в город с севера - до «дороги жизни» украинских бойцов остаются сотни метров, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Оккупантам удалось, пользуясь погодными условиями, обойти украинские огневые позиции.

«Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников им остаются сотни метров», - написал Цаплиенко.

Ссылаясь на источники в военных кругах, журналист отметил, что ситуация не безнадежна. При условии наличия резервов пехоты, врага еще удастся отбросить.

«Если есть в наличии пехотные резервы, которые имеют опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать, как это было две недели назад в районе «Царской Охоты» и улицы Соборной. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки», - говорится в сообщении Цаплиенко.