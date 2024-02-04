WSJ: Уже скоро российскую авиацию ждет тяжелый удар 2 4.02.2024, 16:08

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Cанкции сработали.

К 2026 году общий парк самолетов в России сократится более чем в 2 раза, что станет ударом для самой большой по территории страны в мире.

Российская авиация сталкивается со все большим количеством серьезных проблем на фоне санкций Запада, пишет The Wall Street Journal.

Санкции мешают РФ получать запасные части и проводить надлежащее техническое обслуживание.

По данным немецкой авиационной базы данных Jacdec, которая отслеживает инциденты, связанные с безопасностью полетов всех самолетов с 19 и более посадочными местами, в прошлом году в России было зарегистрировано 74 инцидента по сравнению с 36 в 2022 году.

Когда в сентябре прошлого года у рейса 1383 авиакомпании «Уральские авиалинии» в сибирский город Омск возникла техническая неисправность в гидравлической системе, пилоты приняли решение перенаправить самолет в другой аэропорт.

Затем они обнаружили, эта неисправность означает, что у самолета быстро заканчивается топливо и ему необходимо быстро приземлиться.

В итоге самолет, на борту которого находились 165 человек, совершил успешную аварийную посадку на участке сельскохозяйственных угодий на юге России.

Самолет Airbus A320 по-прежнему находится там, огороженный забором и под круглосуточной охраной, а его эксплуатант недавно согласился выплачивать владельцу земли арендную плату.

Нарушение правил безопасности произошло примерно 9,9 раза на каждые 100 000 вылетов в 2023 году по сравнению с 5 в 2022 году и 4,5 в 2019 году, согласно анализу авиационных данных.

Специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные механические проблемы представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров и увеличивают нагрузку на пилотов, а это может привести к более серьезным событиям.

Авиационная отрасль внимательно следит за состоянием «российского неба», ожидая ухудшения условий полетов и безопасности.

Санкции перекрыли России доступ к западным производителям самолетов, запретив поставку запасных частей, техническое обслуживание, обновление критически важного программного обеспечения и многое другое.

Российский авиационный регулятор неоднократно настаивал на том, что безопасность воздушного пространства страны не пострадала от западных санкций.

С начала конфликта в Украине Москва ввела новые законы, позволяющие российским компаниям проводить фундаментальное техническое обслуживание своих самолетов, производить собственные компоненты и использовать припаркованные самолеты для замены деталей.

Регулярные интервалы технического обслуживания также были продлены или отложены.

Эти меры не были одобрены западными производителями, такими как Boeing и Airbus, а также Федеральным авиационным управлением и Агентством по авиационной безопасности Европейского союза.

По словам экспертов, отслеживающих последствия санкций, Россия особенно остро ощущает нехватку шасси и тормозов и вынуждена отправлять самолеты в Иран для технического обслуживания.

Также нехватка запчастей для тренажеров вызывает опасения по поводу способности России обучать новых пилотов и проводить необходимые курсы повышения квалификации.

Ухудшение показателей безопасности полетов в России сводит на нет десятилетия работы российских авиакомпаний по модернизации своего парка после окончания холодной войны и исправлению репутации сомнительной безопасности.

Эти усилия начали активно предприниматься в начале 2000-х годов, когда российские авиакомпании, включая флагманский перевозчик «Аэрофлот», потратили миллиарды долларов на покупку совершенно новых самолетов Boeing и Airbus для замены устаревших и менее надежных коммерческих самолетов советской эпохи.

В результате этих трат Россия получила один из самых больших авиапарков в мире. В настоящее время в России зарегистрирован 1 031 самолет вместимостью 19 и более мест, почти две трети из которых построены иностранными производителями, включая Airbus и Boeing.

Остальная часть российского авиапарка состоит из самолетов, произведенных старыми советскими аэрокосмическими компаниями. Sukhoi Superjet, новый региональный самолет российского производства, составляет большинство среди самолетов отечественного производства.

Однако в этом самолете используются двигатели, созданные совместным российско-французским предприятием, которое отказалось от поддержки после введения санкций.

«Одним из решений является переход от самолетов западного производства к отечественным, но когда мы это увидим? Вероятно, не раньше 2030 года», - считает исполнительный директор TrustFlight Карл Стивс. TrustFlight специализируется на техническом обслуживании самолетов.

По прогнозам консультантов из Oliver Wyman, к 2026 году общий парк самолетов в России сократится более чем в два раза, что станет ударом для самой большой по территории страны в мире, где авиаперевозки имеют решающее значение для поддержания экономики в рабочем состоянии.