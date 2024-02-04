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Родственники защитников «Азовстали» вышли на акцию в Киеве

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  • 4.02.2024, 17:09
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Родственники защитников «Азовстали» вышли на акцию в Киеве

Военнослужащие до сих пор находятся в российском плену.

Сегодня в Киеве родственники пленных защитников «Азовстали» собрались на акцию, пишет УНИАН.

По словам одной из организаторок акции Натальи, сейчас в российском плену находятся около 2 тысяч защитников «Азовстали», включая ее сына. Среди них до 700 человек - бойцы полка «Азов».

Акции призваны обратить внимание украинского и международного сообщества на ситуацию, а также придерживание Женевских конвенций.

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