СМИ: В Орше на рабочем месте умер начальник милиции
- 4.02.2024, 17:48
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Подробности.
В Орше на рабочем месте умер начальник милиции Сергей Барвянков, сообщает городской портал Orsha.eu.
Со ссылкой на источники ресурс пишет, что он пришел на работу и там у него «прихватило сердце».
«Пока официального подтверждения этой информации нет», – говорится в материале.
По информации портала, Барвянков всю жизнь проработал в милиции. Начинал с участкового, потом некоторое время возглавлял толочинскую милицию, а несколько лет назад перешел в Оршу. Был депутатом райсовета.
«Именно под его руководством в Орше происходили политические репрессии в 2020 и дальнейших годах», – пишет портал.