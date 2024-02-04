СМИ: В Орше на рабочем месте умер начальник милиции 4.02.2024, 17:48

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Сергей Барвянков

Подробности.

В Орше на рабочем месте умер начальник милиции Сергей Барвянков, сообщает городской портал Orsha.eu.

Со ссылкой на источники ресурс пишет, что он пришел на работу и там у него «прихватило сердце».

«Пока официального подтверждения этой информации нет», – говорится в материале.

По информации портала, Барвянков всю жизнь проработал в милиции. Начинал с участкового, потом некоторое время возглавлял толочинскую милицию, а несколько лет назад перешел в Оршу. Был депутатом райсовета.

«Именно под его руководством в Орше происходили политические репрессии в 2020 и дальнейших годах», – пишет портал.