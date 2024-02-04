Звезду сериала «Слово пацана» со скандалом выгнали с россТВ
- 4.02.2024, 19:59
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Поддержка войны в Украине актеру не помогла.
Российский актер, сыгравший главную роль в скандальном сериале «Слово пацана» о молодежной преступности в Казани, пришел на одно из шоу и попал в очередной скандал, пишет УНИАН.
На передаче с Александром Гордоном «Закрытый показ» обсуждался фильм «Подельники». В центре сюжета 10-летний мальчик Илья, отца которого убивают. Преступник остается безнаказанным. Однако ребенок не согласен с этим и устраивает охоту на убийцу.
Актер Никита Кологривый отметил, что этот фильм про сознание и быт россиян.
«И про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», - отметил актер.
Гордон раскритиковал мнение Кологривого и сказал, что после его рецензии ни за что не пошел бы на этот фильм. Однако он все же попросил актера в двух словах объяснить суть этой картины.
Кологривый же резко негативно на это отреагировал. «Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» - ответил артист.
Затем Александр Гордон заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть», и добавил: «Просто ответьте на вопрос и все».
«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. «Давайте я буду хотеть...», - продолжил Кологривый.
После этого ведущий программы поинтересовался у актера, хочет ли тот поссориться в эфире, и заверил, что может это сделать.
«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», - продолжил Гордон.
После этих слов Кологривый встал и ушел.
«Я с вами диалог не найду»,- подытожил Кологривый.
Напомним, ранее Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворец». Он поддержал войну в Украине.