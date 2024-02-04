Звезду сериала «Слово пацана» со скандалом выгнали с россТВ 4.02.2024, 19:59

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Никита Кологривый

Поддержка войны в Украине актеру не помогла.

Российский актер, сыгравший главную роль в скандальном сериале «Слово пацана» о молодежной преступности в Казани, пришел на одно из шоу и попал в очередной скандал, пишет УНИАН.

На передаче с Александром Гордоном «Закрытый показ» обсуждался фильм «Подельники». В центре сюжета 10-летний мальчик Илья, отца которого убивают. Преступник остается безнаказанным. Однако ребенок не согласен с этим и устраивает охоту на убийцу.

Актер Никита Кологривый отметил, что этот фильм про сознание и быт россиян.

«И про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», - отметил актер.

Гордон раскритиковал мнение Кологривого и сказал, что после его рецензии ни за что не пошел бы на этот фильм. Однако он все же попросил актера в двух словах объяснить суть этой картины.

Кологривый же резко негативно на это отреагировал. «Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» - ответил артист.

Затем Александр Гордон заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть», и добавил: «Просто ответьте на вопрос и все».

«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. «Давайте я буду хотеть...», - продолжил Кологривый.

После этого ведущий программы поинтересовался у актера, хочет ли тот поссориться в эфире, и заверил, что может это сделать.

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», - продолжил Гордон.

После этих слов Кологривый встал и ушел.

«Я с вами диалог не найду»,- подытожил Кологривый.

Напомним, ранее Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворец». Он поддержал войну в Украине.