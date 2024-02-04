В Польше предупредили о «военных действиях» вдоль границы с Беларусью 4.02.2024, 20:54

1,436

Выдано навигационное предупреждение.

В Польше выдано навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью. В предупреждении говорится о возможности «незапланированной военной деятельности».

Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши в Twitter.

Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на «угрожающую ситуацию на восточной границе».

«Навигационные предупреждения - незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности - рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве», - пояснили в оперативном командовании.