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ВСУ ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска

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  • 5.02.2024, 10:56
  • 5,386
ВСУ ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска

Ударом HIMARS.

ВСУ ударом HIMARS ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска. Погибли 28 предателей Украины, пишет «Диалог».

Местные жители говорят, что под удар попало здание ресторана, где обедали российские военные. Z-пропагандисты признают, что в ресторане также находились верхушка «МЧС», «прокуроры» и «депутаты».

«Удар был не случаен. Наводчик был однозначно рядом», — утверждает пропагандист Дмитрий Зименкин.

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