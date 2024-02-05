ВСУ ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска

ВСУ ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска4
- 5.02.2024, 10:56
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Ударом HIMARS.
ВСУ ударом HIMARS ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска. Погибли 28 предателей Украины, пишет «Диалог».
Местные жители говорят, что под удар попало здание ресторана, где обедали российские военные. Z-пропагандисты признают, что в ресторане также находились верхушка «МЧС», «прокуроры» и «депутаты».
«Удар был не случаен. Наводчик был однозначно рядом», — утверждает пропагандист Дмитрий Зименкин.