ВСУ ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска 4 5.02.2024, 10:56

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Ударом HIMARS.

ВСУ ударом HIMARS ликвидировали «верхушку» коллаборантов оккупированного Лисичанска. Погибли 28 предателей Украины, пишет «Диалог».

Местные жители говорят, что под удар попало здание ресторана, где обедали российские военные. Z-пропагандисты признают, что в ресторане также находились верхушка «МЧС», «прокуроры» и «депутаты».

«Удар был не случаен. Наводчик был однозначно рядом», — утверждает пропагандист Дмитрий Зименкин.