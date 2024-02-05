«Американского Соловьева» Такера Карлсона заметили в Москве

«Американского Соловьева» Такера Карлсона заметили в Москве5
- 5.02.2024, 11:50
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Возможно, он взял интервью у Путина.
Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, которого за его пророссийские взгляды называют «американским Соловьевым», находится в России, сообщил его коллега Джексон Хинкл в соцсети X.
«Такер Карлсон, судя по всему, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», – написал Хинкл.
В сети также появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».